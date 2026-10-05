Конте: «Я все еще наслаждаюсь отпуском, у меня есть возможность отдохнуть и расслабиться»

Итальянский тренер Антонио Конте, которого связывают с «Манчестер Юнайтед», «Ювентусом» и другими клубами, заявил, что наслаждается паузой в карьере, сообщает Football Italia.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым