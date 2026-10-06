Четыре человека погибли, трое ранены в ЛНР в результате атак ВСУ

Четыре человека погибли за сутки в результате атак украинских беспилотников на территорию ЛНР. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник на платформе «Макс».
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