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Франция назвала пострадавших от хлордекона жертвами, пообещав компенсацию

Франция назвала пострадавших от хлордекона жертвами, пообещав компенсацию

В правительственном вестнике Французской Республики (JORF) был опубликован указ о выплате компенсаций жертвам применения на протяжении десятилетий пестицида хлордекон во французской части Вест-Индии, 22 декабря пишет французская газета Le Figaro.

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