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Моди молился об Индии в день 25-летия пребывания во власти

Моди молился об Индии в день 25-летия пребывания во власти

Процветания Индии просил премьер-министр страны Нарендра Моди в молитве индуистскому богу Ганеши по случаю своего 25-летнего пребывания во власти, о чем политик сообщил 7 октября в своем аккаунте в социальной сети X.

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