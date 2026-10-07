Моди молился об Индии в день 25-летия пребывания во власти

Процветания Индии просил премьер-министр страны Нарендра Моди в молитве индуистскому богу Ганеши по случаю своего 25-летнего пребывания во власти, о чем политик сообщил 7 октября в своем аккаунте в социальной сети X.
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