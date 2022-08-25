В Ростовской области сотрудники полиции обеспечили безопасность дорожного движения на месте пожара

Сегодня в 14:50 в Октябрьском районе Ростовской области на 1009-м км федеральной автодороги М-4 «Дон» произошло возгорание травы, которое перекинулось на хозяйственные постройки отеля и автосервиса.
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