🔥 Площадь пожара в офисном здании в Алуште выросла до 1500 «квадратов» Обстановка сложная: сильное задымление, здание старой постройки — есть риск обрушения.
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🔥 Площадь пожара в офисном здании в Алуште выросла до 1500 «квадратов» Обстановка сложная: сильное задымление, здание старой постройки — есть риск обрушения.