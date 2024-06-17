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Свежие комментарии

Олимпийская чемпионка Мельникова сделала селфи в ярком купальнике

Олимпийская чемпионка Мельникова сделала селфи в ярком купальнике

Российская гимнастка Ангелина Мельникова на своей странице в соцсетях опубликовала новое фото. На нем спортсменка, представшая перед подписчиками на яхте, продемонстрировала свою фигуру в ярком купальнике.

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Комментарии
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Сергей Андросов
Фотошоп в натуре, причём криворукий! 😂
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