Олимпийская чемпионка Мельникова сделала селфи в ярком купальнике

Российская гимнастка Ангелина Мельникова на своей странице в соцсетях опубликовала новое фото. На нем спортсменка, представшая перед подписчиками на яхте, продемонстрировала свою фигуру в ярком купальнике.
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