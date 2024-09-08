Аналитик уличил НАТО в попытке развязать открытое противостояние с Россией

Эскобар: НАТО ударами ВСУ по РФ пытается спровоцировать открытое противостояние Страны Североатлантического альянса, координируя удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России, пытаются вызвать у Москвы ответ, который позволит НАТО развязать открытое противостояние с РФ, считает журналист, геополитический аналитик Пепе Эскобар.
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