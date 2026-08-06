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Пункт-А

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В астраханком селе невестка изрешетила машину свекрови

В астраханком селе невестка изрешетила машину свекрови

В дежурную часть ОМВД по Лиманскому району поступило заявление от 39-летней местной жительницы. Она сообщила, что потерпевшая прибыла к дому своей 28-летней невестки с целью забрать личные вещи сына - решил уйти из семьи и попросил мать помочь с вывозом вещей.

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