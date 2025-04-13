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Иркутск Сегодня

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  • Амара Карпова
    Вечная память❤️🙏🌹🌹Геннадий Янгутов ...
  • Маша Глага
    А с миллиардами вороваными пусть дома сидят. )))Жительница Саянск...
  • fannieprize
    🙏🙏🙏Дмитрий Поздняков...

В Иркутске опубликован график отключения холодной воды

Иркутский «Водоканал» опубликовал график летних отключений холодной воды. Самые продолжительные отключения затронут жителей Октябрьского округа – с 22:00 26 июня до 12:00 28 июня, охватывая обширную территорию, включая улицы Верхняя Набережная, Кожова, Седова и другие, а также левый берег Ушаковки, район аэропорта, Солнечный и поселки по Байкальскому тракту.

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