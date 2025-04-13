В Иркутске опубликован график отключения холодной воды

Иркутский «Водоканал» опубликовал график летних отключений холодной воды. Самые продолжительные отключения затронут жителей Октябрьского округа – с 22:00 26 июня до 12:00 28 июня, охватывая обширную территорию, включая улицы Верхняя Набережная, Кожова, Седова и другие, а также левый берег Ушаковки, район аэропорта, Солнечный и поселки по Байкальскому тракту.