Госдолг Великобритании превысил три триллиона фунтов, достигнув исторического максимума. Бюджетный дефицит вырос до 97,8 млрд фунтов, превысив прогноз на шесть миллиардов.
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