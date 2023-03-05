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Литвинов о 2:2 с «Уралом»: «Как поражение. Не буду говорить, что не выиграли из-за судьи. «Спартак» должен был забивать другие моменты»

Литвинов о 2:2 с «Уралом»: «Как поражение. Не буду говорить, что не выиграли из-за судьи. «Спартак» должен был забивать другие моменты»

Руслан Литвинов высказался после матча «Спартака» с «Уралом». Вчерашняя игра 18-го тура Мир РПЛ завершился со счетом 2:2.

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