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Обзор Marvel’s Spider-Man 2, Синдзи Миками возвращается, апдейт MK1, оценки Lords of the Fallen…

Обзор Marvel’s Spider-Man 2, Синдзи Миками возвращается, апдейт MK1, оценки Lords of the Fallen…

Lords of the Fallen (2023) вышла в релиз, накануне появились первые рецензии от журналистов; бесплатный контент в Trackmania порежут в пользу платного; некто выкатил обзор Marvel’s Spider-Man 2 раньше спадения эмбарго; создатель Resident Evil и The Evil Within Синдзи Миками объявил о своём возвращении в индустрию; гейм-дизайнер серии Bayonetta Хидеки Камия завёл свой YouTube ка .

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