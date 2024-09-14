Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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"А потная ладошка ползёт всё выше…" (ц)

"А потная ладошка ползёт всё выше…" (ц)

По теме возможного применения дальнобойного западного оружия по объектам в глубине России. Нет, не отвлекаюсь, но.

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Комментарии
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Татьянка Яцук
Интересно даже- когда она &quot;доползёт&quot; куда надо- что будет? Глубоко озаботимся или расслабимся и будем получать удовольствие?
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4 час.
ВераВерная
Вот именно.
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4 час.
МИТЬКА Митька
А мы всё титьки мнём. По ходу мы не просто долго запрягаем, а сидим и курим на завалинке.
Ответить
2 час.

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