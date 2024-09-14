"А потная ладошка ползёт всё выше…" (ц)

Интересно даже- когда она "доползёт" куда надо- что будет? Глубоко озаботимся или расслабимся и будем получать удовольствие?

МИТЬКА Митька

А мы всё титьки мнём. По ходу мы не просто долго запрягаем, а сидим и курим на завалинке.