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План по Украине уже скоро: что предложат США для окончания конфликта

План по Украине уже скоро: что предложат США для окончания конфликта

Президент США Дональд Трамп может представить план по урегулированию на Украине на Мюнхенской конференции по безопасности.

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