По предварительным подсчётам на выборах президента Тайваня лидирует кандидат от проамериканской партии

Наступивший год ознаменуется большим количеством всевозможных выборов в разных странах, результаты которых окажут влияние не только на внутриполитический расклад сил, но и на геополитическую ситуацию во всем мире.
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