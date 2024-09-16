Мать удерживаемого в Газе заложника из РФ рассказала о содержании в плену ХАМАС

Global Look Press/Keystone Press Agency/Yousef Mohammed Елена Труфанова, мать последнего российского заложника Александра Труфанова, которого удерживают в Газе, рассказала "Известиям" об условиях своего содержания в плену палестинского движения ХАМАС.
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