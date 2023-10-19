Уилл Смит рискует потерять половину своего 350-миллионного состояния

Жена актера раскрыла поразившую всех подробность своего бракосочетания. Джада Пинкет-Смит и Уилл не стали подписывать брачный контракт LEGION-MEDIAПоследние несколько дней частная жизнь Джады Пинкетт-Смит и ее супруга Уилла Смита стала предметом всеобщего обсуждения.