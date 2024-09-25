Небензя на Совбезе ООН назвал условие завершения СВО

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предупредил, что Россия будет продолжать специальную военную операцию на Украине, если страны Запада не позволят избавиться «от раковой опухоли» — киевского режима, мирным путем.
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