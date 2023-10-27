Стало известно о росте доходов производителей оружия в США из-за Украины

Военные заказы для Украины увеличили доходы производителей оружия в США. В частности, подразделение боевых систем General Dynamics увеличило выручку почти на 25 процентов по сравнению с тем же периодом за 2022 год.
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