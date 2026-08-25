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Царьград

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Всплыли детали, меняющие всё. Спасатель раскрыл шокирующую правду о пропаже семьи Усольцевых

Всплыли детали, меняющие всё. Спасатель раскрыл шокирующую правду о пропаже семьи Усольцевых

В Кутурчинском Белогорье почти год назад бесследно растворилась семья Усольцевых. Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина словно испарились в воздухе, оставив после себя лишь горы вопросов и полное отсутствие улик.

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Комментарии
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Татьяна Романова
&quot;Исчезновение семьи Усольцевых продолжает будоражить общественность&quot; Кто такие Усольцевы и почему они будоражат общественность?
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4 н.
Владимир Морж
Зачем такие сложности для побега?
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4 н.
СБ
Сергей Бунцов
Они добывали секретную информацию?
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4 н.