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В Москве выпущены проездные билеты «Тройка», посвященные 120-летию со дня рождения академика Игоря Курчатова

Посвященные 120-летию со дня рождения советского физика, академика, основателя и первого директора Института атомной энергии Игоря Курчатова лимитированные проездные билеты «Тройка» и «Единый» поступили в продажу в столице.

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