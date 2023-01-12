В Москве выпущены проездные билеты «Тройка», посвященные 120-летию со дня рождения академика Игоря Курчатова

Посвященные 120-летию со дня рождения советского физика, академика, основателя и первого директора Института атомной энергии Игоря Курчатова лимитированные проездные билеты «Тройка» и «Единый» поступили в продажу в столице.
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