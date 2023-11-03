Редкое астрономическое явление смогут увидеть сегодня жители Забайкалья

Сегодня ночью жители Забайкальского края смогут увидеть редкое астрономическое явление. Речь идет о противостоянии Юпитера, когда Земля окажется на одной линии с этой газовой планетой после захода Солнца, пишет NEWS.
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