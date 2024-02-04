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ВСУ пытаются дымовыми снарядами мешать работе минометчиков под Артемовском

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются дымовыми снарядами противостоять натиску минометных расчетов ВС России на артемовском участке фронта, рассказал в беседе с РИА Новости командир подразделения 150-й гвардейской дивизии Южной группировки с позывным "Ювелир".

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