ВСУ пытаются дымовыми снарядами мешать работе минометчиков под Артемовском

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются дымовыми снарядами противостоять натиску минометных расчетов ВС России на артемовском участке фронта, рассказал в беседе с РИА Новости командир подразделения 150-й гвардейской дивизии Южной группировки с позывным "Ювелир".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии