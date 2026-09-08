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Никита Михалков назвал бессмысленным возвращение релокантов в Россию

Никита Михалков назвал бессмысленным возвращение релокантов в Россию

Большинство уехавших после 2022 года граждан на самом деле боялись потерять нажитое в России имущество, поэтому им нет смысла возвращаться обратно.

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