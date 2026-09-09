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Глава МО Косиняк-Камыш: Польше нужны союз Западом и дружба с Украиной

Глава МО Косиняк-Камыш: Польше нужны союз Западом и дружба с Украиной

Польша должна беречь союзнические отношения с Западом и иметь дружеские отношения с Украиной. С таким заявлением выступил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш, чьи слова приводит «Укринформ».

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