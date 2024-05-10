Глава правительства Грузии поздравил ветеранов с Днем Победы над фашизмом

Тбилиси, 9 мая /Синьхуа/ -- Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в четверг поздравил ветеранов с 79-й годовщиной Победы над фашизмом и почтил память погибших, возложив венок к бюсту грузинского солдата Мелитона Кантарии в Парке культуры и отдыха ветеранов в Тбилиси.