Глава правительства Грузии поздравил ветеранов с Днем Победы над фашизмом

Тбилиси, 9 мая /Синьхуа/ -- Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в четверг поздравил ветеранов с 79-й годовщиной Победы над фашизмом и почтил память погибших, возложив венок к бюсту грузинского солдата Мелитона Кантарии в Парке культуры и отдыха ветеранов в Тбилиси.
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