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Стало известно о возможной продаже дома Михаила Ефремова

Стало известно о возможной продаже дома Михаила Ефремова

Михаил Ефремов мог избавиться от недвижимости в Латвии. Сведения о прошедшей сделке есть в распоряжении журналистки Алены Мартыновой, об этом она пишет в своем Telegram-канале «Светский хроник».

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