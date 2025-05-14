Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Alex Nемо
    Как в своё время один хороший западный политик сказал о санкциях - санкции это не кувалда, а скальпель. Пользоватьс...Вернуть, но на по...
  • Галина Чужая
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Россия появилась на «Евровидении», несмотря на запрет

Россия появилась на «Евровидении», несмотря на запрет

Россия появилась на «Евровидении», несмотря на запрет участвовать в конкурсе. Как сообщает Telegram-канал Shot, на экранах полуфинала музыкального конкурса показали старое выступление «Бурановских бабушек», которые представляли страну в 2012 году с песней Party for everybody.

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