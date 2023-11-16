В России начала дешеветь красная икра

Цены на лососевую икру в России снизились на 4%, достигнув средней отметки в 6000 рублей за 1 кг. В то же время спрос на красную икру вырос: в период с октября по ноябрь 2023 года покупки данного продукта в среднем по России увеличились на 21% по сравнению с прошлым годом, пишет РБК.