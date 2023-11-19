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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Петр Гуменник набрал 300,66 балла на Гран-при России в Самаре – это рекордная сумма для внутренних стартов

Фигурист получил 300,66 балла за две программы – это рекордная сумма для внутренних стартов. В 2021 году Михаил Коляда набрал 300,44 балла на Кубке Первого канала.

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