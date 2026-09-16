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Калуга-поиск

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Гиревики из Калужской области взяли 15 медалей Кубка России

Гиревики из Калужской области взяли 15 медалей Кубка России

Гиревики из Жукова Калужской области собрали россыпь медалей на Кубке России. В Ростове-на-Дону завершился Кубок России по гиревому спорту.

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