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Царьград

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Из-за ошибок онкологов в Британии более 20 пациенткам зря удалили грудь

Из-за ошибок онкологов в Британии более 20 пациенткам зря удалили грудь

Проверка выявила сотни других врачебных ошибок, теперь пострадавшим выплатят миллионные компенсации.В Великобритании разразился громкий медицинский скандал: из-за халатности врачей как минимум 20 женщинам ошибочно удалили грудь.

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