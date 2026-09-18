Из-за ошибок онкологов в Британии более 20 пациенткам зря удалили грудь

Проверка выявила сотни других врачебных ошибок, теперь пострадавшим выплатят миллионные компенсации.В Великобритании разразился громкий медицинский скандал: из-за халатности врачей как минимум 20 женщинам ошибочно удалили грудь.
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