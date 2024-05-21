Австралия готовит двойной рейс для спасения своих граждан из Новой Каледонии

В связи с продолжающимися беспорядками в Новой Каледонии, бывшей французской колонии в юго-западной части Тихого океана, австралийские власти запланировали две операции по эвакуации своих граждан и туристов с этой территории.
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