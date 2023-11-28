Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала фигуру до и после похудения. 40-летняя исполнительница показала снимок вначале проекта «Последний герой», на котором предстала в черном фитнес-комбинезоне и с банданой на голове.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии