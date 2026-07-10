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«Монреаль» и Конюшков подписали контракт на 2 года. Защитник останется в «Торпедо» на сезон

Генменеджер « Монреаля » Кент Хьюз в пятницу объявил о подписании 2-летнего контракта новичка с защитником Богданом Конюшковым .

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