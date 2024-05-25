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Врач рассказал, как правильно работать на огороде

Врач рассказал, как правильно работать на огороде

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, что дачникам, склонным к повышению артериального давления, нельзя работать в позе головой вниз, а также долго сидеть на корточках.

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