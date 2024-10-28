Совбез ООН обсудит возможную отправку северокорейских военных в Россию

Совет Безопасности (СБ) ООН в среду, 30 октября, обсудит якобы возможную отправку северокорейских военных в Россию, об этом заявили в председательствующей в Совете в октябре миссии Швейцарии, передает РИА Новости.
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