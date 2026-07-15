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За гибель четырех человек в ДТП на трассе Актау - Бейнеу водителя приговорили к 5 годам лишения свободы

За гибель четырех человек в ДТП на трассе Актау - Бейнеу водителя приговорили к 5 годам лишения свободы

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Мангистауской области вынес приговор по делу о смертельном дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погибли четыре человека, сообщает inAktau.

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