За гибель четырех человек в ДТП на трассе Актау - Бейнеу водителя приговорили к 5 годам лишения свободы

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Мангистауской области вынес приговор по делу о смертельном дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погибли четыре человека, сообщает inAktau.
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