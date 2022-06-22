Джерело: Байден закликає в середу до тимчасового скасування податку на бензин Ідея про тимчасове скасування податку заради зниження ціни на пальне зіткнеться з опозицією в Конгресі Президент США Джо Байден, як очікується, закликає в середу тимчасово призупинити дія федерального податку на бензин у розмірі 18,4 цента за галон, повідомило агентство «Рейтер» у вівторок джерело, […] Сообщение Джерело: Байден закликає в середу до тимчасового скасування податку на бензин появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.