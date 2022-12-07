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1:6 от Португалии – Швейцария пропустила больше, чем за весь групповой этап ЧМ-2022 и отбор

1:6 от Португалии – Швейцария пропустила больше, чем за весь групповой этап ЧМ-2022 и отбор

Сборная Швейцарии крупно проиграла Португалии (1:6) в матче 1/8 финала ЧМ-2022. Швейцарцы пропустили в одной игре больше, чем за весь групповой этап (3 гола в 3 матчах) и квалификацию ЧМ (2 мяча в 8 встречах) вместе взятые.

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