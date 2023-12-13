Филиппо: наглость Зеленского погубила шансы Киева на большую помощь от США

Наглое поведение президента Владимира Зеленского во время выступления в конгрессе США оттолкнуло партнеров от дальнейшего взаимодействия с Киевом, написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсетях.
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