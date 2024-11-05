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Жестокие, провокационные и (неспроста) запрещенные к прокату ленты<a href="http://funhere.ru/?p=2701

Почему в разных культурах некоторые продукты считают запретными? Почему индуистам запрещено есть говядину, а мусульманам и иудеям – свинину?Мы решили выяснить, как формировались эти запреты, и что за ними стоит.

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