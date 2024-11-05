Почему в разных культурах некоторые продукты считают запретными? Почему индуистам запрещено есть говядину, а мусульманам и иудеям – свинину?Мы решили выяснить, как формировались эти запреты, и что за ними стоит.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии