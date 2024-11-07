На Смоленщине назначили нового заместителя начальника Московской железной дороги

Губернатор Василий Анохин провел рабочую встречу с новым руководителем в регионе Артёмом Устиновым Новым заместителем начальника Московской железной дороги (по территориальному управлению) в Смоленском регионе назначен Артём Устинов.
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