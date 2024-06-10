«Спортинг» — «Эспаньол: Счастье в риске

«Попугаи» на пути к финалу Немногие стадионы, настолько горячо поддерживают свою команду, как «Эль-Молинон», но «Эспаньолу» удалось нейтрализовать фактор домашнего поля «Спортинга», как с психологической, так и футбольной точки зрения.