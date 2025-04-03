В смоленском суде рассмотрят дело «отмывших» более 626 млн. рублей банкиров

Разбирательство против руководительницы незаконного финансового сообщества уже началось в Смоленске Местные сотрудники правоохранительных органов довели до суда уголовное дело против теневых банкиров, нелегально обналичивших более 626 млн руб в Смоленске.
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