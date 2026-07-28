Политолог Блохин: Зеленский будет лебезить перед Трампом

В ходе поездки в Штаты президент Владимир Зеленский будет "лебезить" перед американским президентом и настаивать на своих прежних требованиях — оказать политическую и финансовую поддержку и продолжить поставки вооружения, но применит новую аргументацию.
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