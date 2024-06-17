В РФ предложили не наказывать за превышение самообороны при защите жилища

В Государственную Думу внесут законопроект с поправками к статье 37 Уголовного кодекса РФ («Необходимая оборона»), предусматривающими, что необходимая самооборона при проникновении агрессора в жилище не может быть признана превышенной.
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