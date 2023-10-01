Как не состричь удачу: благоприятные дни для стрижки по лунному календарю в октябре 2023 года Ксения КирпикК вопросу стрижки многие представительницы прекрасного пола подходят с особой осторожностью, ведь если неправильно выбрать день, то можно не только испортить прическу, но и долго ждать, пока волосы снова отрастут.