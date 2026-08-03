Соболев: мы подшучиваем над Глушенковым после хет-трика "Оренбургу"

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Соболев высказался о хет-трике игрока команды Максима Глушенкова в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Оренбурга", отметив, что в "Зените" подшучивают над ним, передает "Матч ТВ".